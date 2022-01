Le groupe Volkswagen fait un bond de 64% sur l'électrique en Europe en 2021

Tous les feux sont au vert au sein du groupe Volkswagen en Europe. De très bons chiffres sont ainsi communiqués pour l'année 2021, dénombrant 472 300 véhicules électriques vendus dans 29 pays du continent européen au cours des 12 derniers mois. Le groupe Volkswagen augmente ainsi ses ventes de véhicules électriques de 64 % par rapport à l'année 2020.

Cela permet aussi d'accroître le pourcentage de véhicules électriques sur le total de véhicules vendus par le groupe, avec 17,2 % d'électriques en 2021, contre 10,1 % en 2020. Le groupe Volkswagen revendique ainsi 25 % de parts de marché et s'autoproclame « clair leader du marché des véhicules électriques à batterie (BEV) en Europe » en 2021.