Ne jamais vous connecter à votre compte Ubisoft peut vous coûter très cher

Depuis quelques jours, certains utilisateurs de Twitter (X) et d'autres réseaux sociaux partagent en ligne un mail envoyé par le support d'Ubisoft. Dans ce dernier, ils apprennent que leur compte Ubisoft Connect est menacé de suppression pour inactivité sous 30 jours. Pour contrer cela, les utilisateurs doivent suivre le lien fourni et se connecter à leur compte dans le délai indiqué. Une simple manipulation qui n'est pourtant pas du tout au goût des utilisateurs, qui en profitent pour pester contre la dématérialisation du jeu vidéo, et rappeler qu'ils ont payé leurs jeux.

Ce mail ne serait envoyé qu'après 4 ans d'inactivité, et Ubisoft invoque le respect du règlement général de protection des données, le même règlement qui bloque la sortie de Threads en Europe. La réglementation, dont le principal objectif est de limiter l'utilisation qui est faite de nos données personnelles, contraint notamment Ubisoft à supprimer les comptes inactifs depuis un certain temps. Et c'est là que le bât blesse. Ubisoft a effectivement l'obligation d'appliquer le RGPD et de protéger les données personnelles, mais aucune mesure ne lui impose la façon de faire ni même un quelconque délai.

Comme l'indique Guillaume Champeau, juriste, le RGPD impose juste une proportionnalité dans la conservation des données. C'est ensuite à l'entreprise de choisir la façon dont elle opère. Autrement dit, Ubisoft aurait pu fixer à 6, 12 ou 20 ans le délai avant d'avertir d'un risque de suppression, ou simplement décider d'associer l'historique des achats à une adresse dans l'optique d'une réactivation, ou encore estimer que seuls les comptes sans jeux peuvent être supprimés.