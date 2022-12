Ubisoft a un plan pour que vous ne perdiez pas tous vos jeux et sauvegardes après la mort de Stadia

Les joueurs Stadia pourront ainsi prochainement profiter des versions PC des jeux Ubisoft qu'ils ont achetés, et ce, gratuitement. Pour les titres proposant une cross-progression via Ubisoft Connect, comme Far Cry 6 et Assassin’s Creed Valhalla, ces derniers permettront de retrouver leurs sauvegardes et de poursuivre l'aventure, mais la plupart des jeux ne disposent pas de cette fonctionnalité et la progression sera définitivement perdue.

Ceux étant abonnés à la formule Multi-Access Ubisoft+ recevront dans leur boite mail un coupon offrant un mois gratuit d'accès à Ubisoft+ sur PC ou Multi-Access, ainsi qu'un mois d'accès prioritaire à GeForce Now afin de jouer en streaming aux titres Ubisoft sur n'importe quel appareil compatible.

Ubisoft prévient enfin, que la monnaie virtuelle acquise dans les titres via Stadia ne pourra pas être remboursée et invite les joueurs à la dépenser le plus rapidement possible avant l'arrêt des serveurs par Google. Les objets achetés dans les jeux en cross-progressions seront, eux, importés de la version Stadia vers la version PC.