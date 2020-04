Notre sélection de jeux Xbox One pas chers pour passer le temps

Des offres promotionnelles chez Amazon

Xbox One : sélection de 6 jeux à petits prix

Pour cette sélection, nous nous sommes rendus sur la plateforme française d'Amazon, le géant du commerce en ligne que l'on ne présente plus.Ce site marchand est réputé pour faire des offres promotionnelles sur des jeux vidéo, notamment sur les versions dématérialisées de ces derniers.Quel est le principal avantage de l'achat d'un jeu vidéo en version dématérialisée ? À l'inverse de la version physique, le joueur pourra accéder à son jeu directement dans sa bibliothèque à l'issue de l'achat en ligne.Pour cette sélection de 6 jeux à petits prix, commençons par Titanfall 2 Ultimate Edition. Affiché à 29,99 euros, le jeu sorti à l'automne 2017 voit son prix dégringoler à 4,50 euros.Dans cette édition ultime, le joueur incarne un pilote d'élite aux réflexes foudroyants et combat aux commandes du Titan, une machine de guerre de 6 mètres de haut.Pour les amateurs de courses auto, vous avez Need for Speed Payback à 5 euros au lieu de 29,99 euros. Le jeu se déroule à Fortune Valley et le joueur aura pour but de faire tomber "le Clan". Pour ce faire, il participera à des diverses épreuves dans le rôle de Tyler (le Pilote), Mac (l'Artiste) et Jess (l'Acolyte).Un autre jeu de courses est aussi disponible au même prix que Need for Speed Payback : il s'agit de Burnout Paradise Remastered. Cette édition remasterisée du jeu sorti en 2008 comprend le jeu original complet. Il a bénéficié de nombreuses améliorations techniques, avec des textures haute résolution et d'autres perfectionnements. Le jeu tourne en 1080p sur Xbox One et en 4K 60fps sur Xbox One X.Pour 1,60 euro supplémentaire, Unravel 2 est à seulement 6,60 euros au lieu de 19,99 euros. C'est un jeu d'aventure où le joueur incarne un duo de Yarny, des petits êtres composés de laine et reliés par un simple fil. Il pourra ainsi courir, sauter et se balancer à travers des énigmes à base de plateformes.Pour seulement 10 euros, procurez-vous Les Sims 4. Le jeu vous invite à exprimer votre créativité en personnalisant l'apparence et la personnalité de vos Sims. Vous choisissez alors leurs tenues et sélectionnez leurs coiffures. Vous pouvez également construire des maisons idéales pour vos Sims, développer les relations de vos Sims, mener de nouvelles carrières et façonner les moments riches et divertissants de leur vie.Enfin, terminons notre sélection avec Battlefield 1 : Revolution qui est aussi à 10 euros seulement. Le jeu comprend comprend Battlefield 1, Battlefield 1 Premium Pass et 4 packs Extension.Battlefield 1 ramène le joueur au temps de la Première Guerre mondiale, où les nouvelles technologies et les conflits mondiaux ont marqué les débuts de la guerre moderne. Il participera alors à chaque bataille, contrôlera des véhicules gigantesques et exécutera des manoeuvres qui changeront le cours du combat.Notre sélection est désormais terminée. Si vous voulez vous acheter des jeux Xbox One en version dématérialisée et à petits prix, vous avez ici un choix avec cette sélection qui vous a été proposée par la Team Clubic Bons Plans. Sur plusieurs jeux, vous avez l'occasion de faire pas mal d'économies. Bon surf sur Internet et surtout bon shopping à vous !