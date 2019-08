Halo : Reach voit sa bêta repoussée sur Xbox One suite à des défis techniques corsés

© Microsoft

Le moteur du jeu pose des problèmes de mémoire

Source : Onmsft

Dans un post de blog, l'équipe deexplique être confrontée à des problèmes de moteur de grande envergure. En résulte un retard indéterminé pour la première bêta desurLes développeurs expliquent être en train d'utiliser l'pour mettre au point un système de. De nouvelles fonctionnalités qui, à en croire, poussent la Xbox One dans ses retranchements en matière de mémoire.», expose 343 Industries. Et de préciser que, l'ajout des systèmes de progression et de personnalisation ànécessitant l'aide d'un douzième moteur,(de, ndlr)». 343 Industries assure néanmoins travailler d'arrache-pied pour solutionner cet obstacle.