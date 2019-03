Microsoft annonce officiellement Xbox Live pour iOS et Android

Tous les services du Xbox Live adaptés aux smartphones



Microsoft prépare l'avenir, au delà du marché des consoles



Source : NeoWin

Cette fois c'est officiel ! Microsoft va lancer tout prochainement une applicationpour les plateformes mobiles iOS et Android, qui proposera les mêmes services disponibles pour les joueurs sur console.En plus de profiter du jeu en ligne, les utilisateurs accéderont à des options de messagerie, aux succès Xbox pour récompenser leur progression, à la connexion par le compte Microsoft et aux sauvegardes dans leLes développeurs de jeux mobiles vont bénéficier d'outils pour intégrer Xbox Live à leurs titres mobiles. Précédemment, seuls les jeux développés en interne pouvaient bénéficier d'une passerelle avec les services en ligne de l'éditeur.Cette annonce amorce la stratégie de Microsoft concernant la prochaine génération de consoles.Premièrement, en attaquant le marché, Microsoft peut espérer toucher des millions de joueurs supplémentaires qui préfèrent de petites expériences sur le pouce que des gros jeux sur console. Le nombre d'utilisateurs d'Xbox Live pourrait exploser, comme les revenus liés auxAussi, Microsoft prépare activement le lancement d'xCloud , son service de streaming de jeux qui sera accessible aux smartphones et aux tablettes. En plus du Xbox Live, l'éditeur va proposer une offre complète, qui s'étend bien au delà de la simplede jeux.Une rumeur persistante voulait que Microsoft adapte également le Xbox Live à destination de la Nintendo Switch . Pour le moment, le constructeur n'a aucun commentaire à faire sur le sujet, indiquant simplement que la mission de l'entreprise est de fournir les meilleurs outils aux entreprises qui le souhaitent.