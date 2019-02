⚡ 100€ de réduction sur toutes les consoles Xbox One S pour le Black Friday

Ready Player One

What's in the (X)box ?



Laest la console vous permettant les expériences de jeu les plus immersives. La machine conçue parbrille par sa sobriété avec son élégant coloris blanc discret qui la rend très discrète dans votre salon.Pourtant le constructeur a mis le paquet côté composants pour en faire une. Elle offre 1 To de stockage pour installer et télécharger tous les derniers jeux du moment et l'essentiel de votre collection. Les graphismes sont Full HD 1080p et elle peut également gérer le HDR, offrant des images plus définies et dynamiques, que ce soit un jeu de plateforme ultra-coloré comme un FPS militaire bien plus sombre. Petit bonus qui fera plaisir aux cinéphiles : la Xbox One S lit lessi votre TV est bien sûr compatible.La console profite des derniers jeux des éditeurs tiers mais également d'un catalogue d'exclusivités comme Forza, Halo, Gears of War ou encore Sea of Thieves. Elle bénéficie également du Xbox Game Pass, pour jouer à des dizaines de titres via un abonnement mensuel. Un catalogue gigantesque pour des centaines heures de jeu seul ou à plusieurs en ligne.Pour le, Microsoft offresur sa console de salon. Mais pas seulement sur le modèle nu, toutes les versions sont concernées ! Vous pouvez donc vous offrir un pack avec un ou plusieurs jeux fournis, dont le dernier Tome Raider, Forza Horizon 4 ou Fallout 76.Des jeux pour tous les goûts, au meilleur prix, et uniquement disponible du 20 au 26 novembre. Après il sera trop tard pour bénéficier de cette machine à la ludothèque bien remplie et aux expériences de jeu dernier cri.