Animal Crossing New Horizons : une grosse mise à jour arrive ce jeudi

Un programme chargé jusqu'en juillet

Il faut le reconnaître, le dernieren date est un carton planétaire. Le jeu a déjà dépassé les 3 millions d'exemplaires écoulés au Japon, soit les ventes de Mario Kart 8 Deluxe , et il se classe même à la seconde place des titres les plus vendus aux États-Unis cette année, juste derrière. Ainsi, la prochaine mise à jour arrive à point nommé pour apporter toujours plus de contenu au jeu.C'est sur sa chaîne YouTube que Nintendo a détaillé le programme du patch qui sera téléchargeable gratuitement à partir du 23 avril. Tout d'abord, de nouveaux visiteurs arriveront sur l'île. Il s'agit de Racine et de ce cher Rounard. Le premier vendra de nouvelles plantes et arbustes. Enfin, le second proposera des œuvres d'art contre quelques clochettes. Une section pour exposer ces tableaux et sculptures ouvrira au musée.Enfin, des événements viendront rythmer ces prochaines semaines. Le « jour de la nature » aura lieu du 23 avril au 4 mai, les festivités du 1er mai s'étaleront du 1er au 7 mai, la « journée internationale des musées » se tiendra du 18 au 31 mai et la « saison des mariages » du 1er au 30 juin. Des activités inédites sont à prévoir pour chaque événement.