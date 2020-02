Catherine: Full Body et XCOM 2: The Collection arriveraient bientôt sur Nintendo Switch

© 2K Games

La Switch continue de gonfler son catalogue

Source : Nintendo Enthusiast

En effet, l'organisme de classification sud-coréen spécialisé dans les jeux vidéo a listé les portages de deux softs édités par 2K Games et Atlus. À l'heure actuelle, le studios n'ont toujours pas confirmé ces informations. Il est donc nécessaire de les prendre avec des pincettes en attendant une officialisation en bonne et due forme.Tout d'abord, nous découvrons quedébarquera sur Nintendo Switch . Il s'agit d'une version enrichie du titre sorti sur PS3 et Xbox 360 en février 2012. Ce puzzle-game propulse le joueur dans les rêves de Vincent. Cette version comprend des éléments scénaristiques inédits ou encore des énigmes repensées.Enfin,est une jeu de stratégie au tour par tour dans lequel les humains doivent affronter les aliens. En plus du titre de base, cette édition embarque les 4 packs de DLC et l'extensionAucune date de sortie n'a été évoquée pour ces portages à destination de la Nintendo Switch.