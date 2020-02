Nintendo ajoute quatre nouveaux jeux Super Nintendo et NES à son Switch Online

Nouveaux jeux à l'horizon

Source : DualShockers

Parce qu'il n'y a pas qu'Animal Crossing: New Horizons dans la vie de la Switch, Nintendo annonce l'arrivée de quatre nouveaux jeux « rétro », concernant les sections NES et Super Nintendo du Switch Online.Ainsi, à compter du 19 février, une mise à jour des applications en question permettra de profiter deetsur Super Nintendo, mais aussi deetsur NES. Présentation en vidéo ci-dessous.Rappelons que tous les abonnés au service Nintendo Switch Online peuvent prétendre, «», aux applications NES et Super Nintendo, qui permettent de rejouer à quelques-un des meilleurs jeux des années 80/90.