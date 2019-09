Nintendo Switch : la mise à jour 9.0 est disponible avec des fonctionnalités inédites à la clé

Une update pas si importante ?

Petite mise au point avant le déferlement des exclusivités de fin d'année

Source : DualShocker

Une belle entrée en matière avant une fin d'année qui s'annonce passionnante pour laPour installer cette, rendez-vous dans l'onglet« Paramètres de la console » depuis le menu principal, puis dans « Console » et « Mise à jour de la console ». Le téléchargement se lancera immédiatement et pourra se poursuivre même si vous quittez l'écran en question. Un redémarrage sera effectué afin que le patch puisse s'appliquer. Maintenant, évoquons les nouveautés apportées par cette mise à jour.En plus des traditionnelsvisant à améliorer la stabilité du système, quelques éléments ont été ajoutés avec cette mise à jour. Déjà,. Des QR Codes ont également été mis en place et ils permettront à l'utilisateur de se connecter à son compte Nintendo sur d'autres appareils durant des événements spéciaux. Les contours de cette fonctionnalité doivent encore être précisés par le constructeur japonais.Autre nouveauté majeure,. Nous ne savons pas encore quels softs seront compatibles. Nintendo en dira sans doute plus dans les semaines qui viennent.Aussi,. Un mode spécial est même à l'ordre du jour pour les stylets (les fans de Super Mario Maker 2 apprécieront). Enfin, une section réservée aux invitations envoyées par des amis pour jouer en ligne a été ajoutée dans les paramètres.Cette mise à jour 9.0.0 prépare le terrain avant la sortie de la Nintendo Switch Lite programmée au 20 septembre prochain. Notons qu'elle corrige le bug qui touchait les possesseurs dequi ne pouvaient plus lancer le jeu une fois le season pass acheté.Plusieursarriveront prochainement sur la console, dont(13 septembre), The Legend of Zelda: Link's Awakening (20 septembre),(31 octobre) et Pokémon Épée/Bouclier (15 novembre).