Pokémon Épée/Bouclier confirmé pour le 15 novembre avec du gameplay

Un terrain de jeu varié et vivant

Les Pokémons géants arrivent !

Ce gros quart d'heure passé en compagnie des développeurs de chez Game Freak nous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur ces deux opus à destination de la Nintendo Switch.Dans, le joueur sera plongé dans une toute nouvelle région nommée. Cette zone inédite sera totalement ouverte avec des environnements variés, comme une ville industrielle, des forêts immenses ou encore des déserts arides. Pour apprécier pleinement la beauté de ces panoramas, il sera possible d'utiliser le stick analogique pour déplacer librement la caméra. Même si cette feature peut sembler anodine, c'est pourtant la première fois qu'elle débarque dans la série...En plus des trois starters déjà présentés il y a plusieurs semaines,peupleront cette superbe région. Ils se baladeront sur la carte et d'autres bondiront des herbes pour surprendre le joueur. Ici, exit le système de capture de Pokémon Let's Go puisqu'un gameplay plus traditionnel à base de combats fera son grand retour. Si les affrontements semblent pour le moment classiques, les développeurs ont décidé d'ajouter une mécanique assez inattendue.Ainsi, une fois par combat, le joueur pourra utiliser le. Derrière ce nom se cache la possibilité de, ce qui décuple sa puissance. Une fois activé, ce phénomène est valable pendant trois tours avant de disparaître. Il va donc falloir faire preuve de tactique pour le déclencher au bon moment.Toujours au rang des nouveautés notables,pour affronter et capturer un Pokémon Dynamax. Le multijoueur pourra être activé en local avec des amis (qui devront aussi posséder une copie du jeu) ou bien en ligne avec des joueurs du monde entier. Bien entendu, un abonnement au Nintendo Switch Online sera requis pour cette fonctionnalité.La dimension RPG sera aussi renforcée grâce à la présence de nouveaux personnages hauts en couleur. Notre protagoniste se fera de nombreux amis, mais il croisera également des adversaires qu'il faudra affronter dans la gigantesque arène pouvant accueillir des Pokémons Dynamax. Enfin, les deux créatures légendaires qui seront sur les jaquettes s'appellent. Un Double Pack rassemblant les deux versions sera également commercialisé le même jour et il contiendra un steelbook doré exclusif. Vous pouvez visionner l'intégralité du Pokémon Direct ci-dessous.