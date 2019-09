Oui, vous pourrez protéger votre Nintendo Switch Lite avec un Flip Cover Case officiel

Une Flip Cover Case pour la Nintendo Switch Lite

Source : DualShockers

Dans un petit peu moins de vingt jours maintenant, la Nintendo Switch Lite sera disponible en boutiques , avec trois coloris au choix, et un prix de 199 euros. De son côté,, ne perd évidemment pas le nord, et vient d'officialiser uneUne, actuellement listée sur le site de, et proposée à. Cette dernière vient se greffer à l'arrière de la, aveclorsque cette dernière n'est pas utilisée, et qui pourralorsque vient l'envie de jouer.L'étui de protection apparaît assez similaire à ce que l'on retrouve sur certains smartphones par exemple. Le modèle signé Nintendo laisse évidemment. La date de sortie est calée au mois de novembre, et on imagine que cette dernière sera également proposée en Europe d'ici la fin de l'année.