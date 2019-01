Nintendo : une Switch Pro et une Switch Lite attendues en 2019 ?

Dans sa plus pure tradition, Big N devrait proposer plusieurs nouvelles Switch

À l'heure actuelle, plus de 26 millions d'exemplaires ont été vendus à travers le monde. Ainsi,pourrait très prochainement dévoiler non pas un, mais deux nouveaux modèles pour sa console hybride. Le but étant bien évidemment de toucher un plus large public.Nintendo a toujours eu pour habitude de sortird'une même machine portable. Depuis le Game Boy, en passant ensuite par le GBA, la DS puis la 3DS, ces versions ont parfois apporté des nouveautés ou bien permis à la compagnie de baisser les prix pour vendre plus. Ainsi, les rumeurs au sujet d'une nouvelleont rapidement filtré sur la toile. En octobre 2018, le célèbre Wall Street Journal évoquait déjà le développement d'une « Switch Pro » , cette dernière étant censée être plus performante que la version classique, à l'instar de ce qui se fait du côté de Sony et de Microsoft avec la PS4 Pro, ainsi que la Xbox One X.Cependant, d'après l'analyste Dr. Serena Toto de Kantan Games, Nintendo pourrait aussi proposer uneafin de permettre à des clients moins fortunés de passer à la caisse. Actuellement, c'est la 3DS qui remplit cette fonction d'entrée de gamme, puisqu'elle a vu son prixdepuis la sortie de la machine hybride en 2017. L'objectif de Nintendo serait donc de remplacer sa nomade par une version allégée de la Switch.Pour le moment,. Peut-être aurons-nous droit à une Switch exclusivement portable, qui ne pourrait pas entrer dans un dock. Ou bien à une version composée d'un écran plus petit afin d'assumer pleinement l'aspect nomade. Il est encore trop tôt pour le dire. En ce qui concerne la « Switch Pro », elle devrait, de son côté, embarquer un écran de meilleure facture avec une résolution boostée.La sortie de ces modèles pourrait se faire dès l'été 2019. Voilà qui serait un bon moyen de relancer les ventescommeet le RPG inédit Pokémon, eux aussi attendus pour cette année.