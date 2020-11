DOOM Eternal arrivera bien sur Switch, mais en dématérialisé uniquement

Le site spécialisé IGN a reçu un communiqué de la part de Bethesda : « Si DOOM Eternal est 100 % dans les clous pour une sortie imminente en dématérialisé sur Switch, c’est l’absence d’une sortie physique du jeu qui a résulté dans l’annulation des précommandes. » Des remboursements pour les clients lésés sont bien entendu prévus.

Mais mise à part cette promesse d’une sortie « imminente », on ignore toujours quand le Doom Slayer s’invitera sur la console de Nintendo. Toutefois, il est déjà possible de précommander le titre (en version numérique donc) sur l’eShop de la Switch et de la Switch Lite.

Bethesda ajoute que de nouvelles informations à propos de la version Switch de DOOM Eternal arriveront d’ici la fin du mois.