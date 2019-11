Steam : les soldes d'automne sont là, avec des jeux à ne pas manquer (selon nous)

À télécharger : Steam

L'occasion pour Clubic de vous livrer sa sélection des meilleurs bons plans de la plateforme.Nous y sommes, après Halloween fin octobre, cette fin du mois de novembre est marquée par une autre sorte de «», celle du Black Friday . L'occasion de découvrir de nombreuses bonnes affaires (ou pas), y compris sur le marché vidéoludique, évidemment.À sa manière, la très célèbre petite boutique indépendante Steam s'ancre dans l'événement, avec ses « Soldes d'Automne ». De quoi profiter de quelques remises de 30, 50 voire 75 % sur certains titres.Côté blockbusters plus ou moins récents, la plateforme Steam permet par exemple de mettre la main surpour 34,99 € (soit - 30 %), et surau même prix (- 50 % sur le prix initial).est quant à lui affiché à 29,99 € (- 40 %), tout comme, tandis que l'excellentest affiché à 27,49 € (- 50 %).Steam propose également d'importantes remises sur de nombreuses franchises à succès, avec notamment(avec des jeux à 4,99 €),ou encore. Bref, il y a de quoi faire.Du côté des jeux «», on soulignera la présence deau tarif de 8,49 € (- 50 %), mais aussi de l'indémodable Celeste à 9,99 € (- 50 %) ou encoreà seulement 4,99 €.Une période promotionnelle qui touche également certains accessoires, et notamment le Steam Controller , qui bénéficie d'une remise de 90 %, passant de 54,99 € à... 5,50 € !Bref, de quoi vous faire dépenser encore quelques euros à l'approche de Noël.