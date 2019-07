L'émulation de RetroArch va débarquer sur Steam ce 30 juillet et sera totalement gratuit

Les émulateurs de RetroArch arrivent sur Steam

Valve n'a pas confirmé la légalité de l'application

Source : ArsTechnica

Alors queest en plein refonte, avec une fournée d'expériences Steam Labs pour les utilisateurs, l'arrivée depourrait donner quelques points à la plateforme de Valve, face à son grand concurrent, l'Epic Games Stores.LibRetro està l'origine de l'application RetroArch et de l'API LibRetro, qui est exploitée par plusieurs sociétés de jeux rétro. Les développeurs ont annoncé que leur application ferait ses premiers pas sur Steam le 30 juillet 2019 Dans un message d'annonce sur leur site, les développeurs indiquent que «(pour le rétrogaming)». L'application sera gratuite et similaire à celle disponible en téléchargement sur leur site internet.Toutefois, la version Steam sera d'abord. Les développeurs promettent qu'ensuite, ils exploreront les possibilités offertes par Steamworks pour proposer de nouvelles fonctionnalités, ainsi qu'une compatibilité avec MacOS et Linux.Le lancement du logiciel sur Steam n'a pas fait l'objet de discussions entre LibRetro et Valve. Pourtant, l'application RetroArch pourrait faire débat. En effet, l'application ne contient pas directement d'émulateurs, mais elle dirige les utilisateurs verspour faire tourner leurs jeux, originaux ou piratés.Valve n'a pas de règles publiques concernant l'autorisation ou non des émulateurs sur Steam. D'ailleurs, quelques applications y sont installées depuis longtemps, comme New Retro Arcade, basée sur l'API LibRetro. Toutefois, les règles des forums de discussion de Steam sont claires : il est interdit de parler d'émulateurs, ce sujet étantLe communiqué de LibRetro prend donc les devants pour vanter le plaisir de jouer à ses vieux jeux originaux, via RetroArch : «».