Age of Wonders III est gratuit sur Steam

Un jeu de stratégie complexe offert sur Steam

C'est jusqu'au 15 juillet à 19 heures que vous pourrez récupérer le titre, commercialisé en 2014 et imaginé parC'est jusqu'à lundi prochain, à 19 heures, qu'il sera possible de récupérer gratuitement Age of Wonders III sur Steam. Un jeu de stratégie dans un universdont les extensions sont également bradées à 50% à l'occasion de cette offre.Commercialisé en 2014 et développé par Triumph Studios, le jeu se révèle peu gourmand. Niveau configuration, Steam recommande un PC sous Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ou Windows 8.1, un processeur Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2,4 GHz ou AMD Phenom X4 9900 @ 2,6 GHz, une mémoire vive de 4 GB, une Nvidia GeForce 460 1 Go ou AMD Radeon HD 6850 1 Go, la version 9.0c de DirectX et 10 GB de stockage.Pour récupérer, rendez-vous à cette adresse