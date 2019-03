Valve fait évoluer Steam Link vers un service de jeux en streaming accessible partout

Valve rentre à son tour dans la future bataille du jeu en streaming



Le service est disponible pour tous, mais dans une version bêta



Source : The Verge

Le jeu vidéo enest en pleine explosion ces dernières semaines. Après Microsoft et son xCloud qui se dévoile progressivement et Google qui présentera son service dès le 19 mars à l'occasion de la GDC 2019, Valve annonce que son services'ouvre également au cloud computing.Le fonctionnement est toutefois sensiblement différent puisqu'il exige la connexion à un ordinateur, lui-même connecté à Steam. Jusqu'à aujourd'hui, le PC diffusait le jeu sur un smartphone, une tablette ou une TV équipée d'un boitier dédié (aujourd'hui arrêté), le tout sur un réseau local.Valve annonce aujourd'hui débuter la phase de bêta-test de Steam Link Anywhere, qui donnera la possibilité de se connecter à un PC, où qu'il se trouve, via le. Cela permettra aux joueurs en déplacement de continuer à accéder à leur bibliothèque Steam depuis leur smartphone.L'éditeur indique dans ses pages de support qu'une bonne connexion internet est requise pour l'ordinateur hôte, ainsi qu'une bonne couverture réseau pour l'appareil mobile afin de jouer confortablement sans trop dePour l'heure Steam Link Anywhere est disponible sur Android, Raspberry Pi et le boitier TV pour les acquéreurs. Le service pourrait être par la suite compatible de PC à PC, comme c'était déjà le cas de Steam Link sur réseau local. Les utilisateurs iOS doivent eux prendre leur mal en patience, Apple bloquant pour le moment la publication de l'application Steam Link sur l'App Store.