PS5 : la manette embarque une batterie rechargeable et une prise jack

La DualSense est parvenue à marquer les joueurs grâce à son design très différent de celui de la DualShock 4. Malgré une présentation assez détaillée publiée sur le PlayStation Blog, certains éléments au sujet de la manette n'étaient pas encore très clairs. Heureusement pour nous, la marque nippone a rapidement pris la parole.Nous apprenons donc que la DualSense embarquera bien une batterie rechargeable, comme c'est le cas depuis la DualShock 3. Sony opte pour une autre stratégie par rapport à Microsoft qui a annoncé que le contrôleur de la Xbox Series X accueillera toujours des piles AA. Les kits Play & Charge de la Xbox One, qui ajoutent une batterie rechargeable, seront également compatibles.Enfin, en plus du microphone intégré, la DualSense possédera bien une prise jack pour y brancher un casque. Cette information a été confirmée par un employé de chez Sony auprès du site Gamespot.Ce qui est certain, c'est que les éditeurs semblent accueillir cette nouvelle manette à bras ouverts. Dans un tweet, Pete Hines, le vice-président du marketing chez Bethesda, a expliqué qu'il a été impressionné par la technologie de retour haptique de la DualSence. Voilà qui est prometteur !