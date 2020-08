Déjà évoquée, la PlayStation 5 Pro pourrait être la première console à embarquer deux SoCs

Dans ses descriptions pour la figure 5, Sony détaille le concept de la manière suivante : « La figure 5 est un schéma fonctionnel d'une architecture de mémoire partagée dans laquelle deux APUs, comprenant chacun un CPU (502) et un GPU (504), sont représentés. Chaque APU est mis en œuvre sur son propre die (500), et un contrôleur de mémoire partagée (506) est installé sur l'une des puces (500). Précisons que l'architecture peut être utilisée sur un seul die et que plus de deux APUs peuvent être utilisés. Le contrôleur de mémoire partagée (506) contrôle l'accès à de la mémoire vive (508). Les APUs peuvent enfin communiquer entre eux et avec le contrôleur de mémoire (506) sur une ou plusieurs voies de communication (510) ».

Brevet oblige, il est difficile de savoir si un tel projet verra vraiment le jour, mais si Sony concrétise effectivement ce projet, il pourrait être le premier fabricant à proposer une console armée de deux processeurs et de deux iGPUs. L'idée serait naturellement de décupler la puissance de calcul et les possibilités offertes par une prochaine machine de salon, en jeu comme en multimédia.