Call of Duty: Black Ops - Cold War n'aura pas de mise à niveau gratuite pour les consoles next-gen

Malgré quelques rares exceptions comme GTA V et Control, la plupart des jeux proposeront une mise à niveau gratuite sur les prochaines consoles de Sony et Microsoft. Cela permettra donc aux joueurs qui possèdent un titre éligible sur PS4 ou Xbox One de télécharger sans frais supplémentaires l'édition PS5 ou Xbox Series X. Hélas, ce ne sera pas toujours le cas...