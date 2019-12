Sony annonce son dernier State of Play de l'année pour le 10 décembre

Avec Nemesis en invité d'honneur ?

Source : PlayStation Blog

PlayStation a mis fin aux rumeurs en annonçant que le prochain numéro de son State of Play aura lieu le mardi 10 décembre à 15h00, heure française. L'émission sera diffusée sur les réseaux sociaux de la marque, mais aussi sur YouTube et Twitch. Comme d'habitude, la vidéo devrait durer aux alentours d'une vingtaine de minutes.Mais qu'attendre de ce State of Play ? Sur son blog officiel, Sony promet des nouveaux jeux et des informations sur des titres déjà dévoilés. Puisqu'il ne sera pas aux Game Awards (dans la nuit du 12 au 13 décembre), Resident Evil 3 Remake devrait profiter de l'émission organisée par la firme nippone pour s'annoncer de manière officielle.Il est important de préciser que la PlayStation 5 ne sera malheureusement pas à l'ordre du jour de ce State of Play. Sony a confirmé l'information sur son blog. Il faudra donc patienter jusqu'à l'année prochaine pour tout savoir sur la prochaine console du constructeur.