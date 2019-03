Sony étend le PlayStation Now à 7 pays européens supplémentaires

Le PlayStation Now, la promesse d'un catalogue touffu accessible en streaming

Par l'intermédiaire d'un billet publié sur le blog officiel PlayStation , Sony indique en effet que les joueurs italiens, espagnols, portugais, finlandais, suédois, danois et norvégiens ont désormais pleinement accès au service. Ces derniers devaient jusqu'à présent se contenter d'une bêta déployée le mois dernier par le géant nippon.Disponible depuis janvier 2015 en Amérique du Nord, le PlayStation Now aura donc pris son temps pour traverser l'atlantique et se répandre à travers l'Europe. Pour rappel, cet abonnement au service de jeux en streaming de Sony, permet d'accéder à un catalogue de plusieurs centaines de titres PS3 et PS4.Ces derniers sont accessibles depuis n'importe quelle PlayStation 4, il est donc possible de commencer une partie chez soi et de la terminer chez un ami disposant également de la console. Mieux encore, le catalogue PlayStation Now est également en libre accès sur PC (portable ou fixe), à condition d'y connecter préalablement une manette Dualshock 4... et d'être titulaire d'un abonnement.Sony permet aux joueurs intéressés par le service de le tester gratuitement pendant une semaine. Un bon moyen de savoir si votre connexion est suffisamment costaude pour supporter le jeu en streaming. L'abonnement en lui même est par la suite proposé à 14,99 euros par mois et 99,99 euros pour l'année dans l'hexagone.