PS4 5.05 : un crack disponible pour tous les jeux récents

Un crack très attendu par la communauté de joueurs

The 5.05 kernel exploit stack is now released! It includes the kexploit and autolaunches homebrew patches and mira. On subsequent page loads it listens for payloads. Source is up here https://t.co/lUqveOs46A — Specter (@SpecterDev) 27 mai 2018

Hacker VS Sony : une guerre sans fin

Il est donc théoriquement possible de profiter de cet exploit pour jouer à tous les jeux sous le firmware 5.05 et notamment les plus récents.Rappelons tout de même que le fait de cracker les consoles n'est pas recommandé et que le fait de jouer avec des copies piratées est illégal. Nous ne vous encourageons donc pas à le faire.Voilà un exploit qui était très attendu. La communauté pensait dans un premier temps le voir sortir le 20 mai. Faux espoir malheureusement.Et puis finalement, c'est une semaine après que le Kernel Exploit a été rendu public dans sa version 5.05 :Pour l'occasion, de nombreux outils ont été implanté dans le crack. C'est le cas de HEN et de Mira. Aucunne sera donc nécessaire pour lancer seset sesComme toujours, cette réussite rappelle que les pirates n'abandonneront jamais face aux difficultés imposées par les constructeurs qui ne souhaitent pas que leurs consoles soient. Les hackers sont pourtant longtemps restés bloqués face au4.05, mais semblent bien repartis maintenant. Il se dit même qu'un exploit s'appliquant au5.50 a déjà été trouvé... mais pour l'instant, aucune annonce n'en a réellement été faite.Sony, en plus de chercher à mettre des bâtons dans les roues des hackers, s'en prend aussi aux utilisateurs en bannissant leurs comptes. Nous tenons donc à vous rappeler que nous ne vous incitons pas à utiliser ces techniques illégales, qui en plus peuvent s'avérer assez instables pour vos systèmes.