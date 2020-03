À l'instar de l'E3, la Gamescom 2020 pourrait se tourner uniquement vers un format vidéo

La Gamescom en vidéo ?

Même si la Gamescom 2020 n'aura lieu qu'en août, beaucoup s'interrogent déjà sur une annulation causée par l'épidémie qui touche actuellement le monde entier. Il y a quelques jours de cela , nous apprenions que les préparatifs du plus grand salon de jeux vidéo de la planète (en termes de superficie) continuaient comme si de rien n'était. Hélas, le dernier communiqué en date est un peu moins optimiste...À présent, le site GamesIndustry.biz explique que le format vidéo est de plus en plus étudié par les organisateurs. Par exemple, la conférence Opening Night Live (dont la première édition s'est tenue l'année dernière) pourrait opter pour ce format sans public. Ainsi, Felix Falk, le directeur de Game, soit l'association de l'industrie du jeu vidéo en Allemagne, s'est exprimé à ce sujet.».Les organisateurs communiqueront leur décision finale à la mi-mai. Si le salon « physique » devait être annulé, tous les visiteurs qui possèdent déjà leur billet seront remboursés.