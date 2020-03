La Gamescom 2020 est pour le moment maintenue

Les préparatifs se poursuivent

A short update on the current situation:

Le Covid-19 continue de paralyser de nombreux pays européens. Si la France est bien évidemment concernée, l'Allemagne n'a pas tardé à prendre des mesures drastiques. Nos voisins de l'Est ont par exemple fermé partiellement leurs frontières pour lutter contre l'épidémie. Par ailleurs, c'est la ville de Cologne qui aura la lourde tâche d'accueillir la Gamescom du 25 au 29 août 2020.Dans un communiqué posté sur les réseaux sociaux, les organisateurs ont tenu à faire le point sur cette situation des plus préoccupantes. Pour le moment, la Gamescom 2020 est bien maintenue.».Ainsi, la Gamescom 2020 servira peut-être d'E3 pour cette année puisque l'événement californien est d'ores et déjà annulé . Rendez-vous en août à Cologne... du moins nous l'espérons.