Google Maps : les monuments touristiques désormais plus visibles (dans les grandes villes)

© Android Police

Une bonne idée pas encore accessible partout

Lire aussi :

Comment utiliser le mode Incognito sur Google Maps ?



Source : Android Police

Ainsi, comme l'a remarqué le site Android Police, Google Maps opte désormais pour de nouvelles icônes indiquant les monuments historiques de certaines villes. Ces lieux très prisés par les touristes apparaîtront plus clairement sur la carte. Big Ben, le Panthéon de Rome ou encore la Tour Eiffel sont directement identifiables via un logo unique pour chaque monument.Pour le moment, cette nouveauté est en cours de déploiement et n'apparaît pas sur la version Web de Google Maps. Il est également important de noter que ces icônes ne sont disponibles que dans les plus grandes villes du monde. Dans cette liste, nous retrouvons par exemple Paris, Londres, Rome, Barcelone et New-York.Autre point important, seuls les monuments les plus « anciens » semblent être la cible de cette nouvelle présentation. Nous verrons dans les jours qui viennent si Google déploie ces logos à plus grande échelle.