Comment utiliser le mode Incognito sur Google Maps ?

© AngieYeoh / Shutterstock.com

Google Maps « Incognito »

© Google

Comment ça marche ?

Ouvrir l'application Google Maps (forcément)

Appuyer sur votre photo de profil en haut à droite de l'écran

Appuyer sur « Activer le mode navigation privée ».

Source : Republic World

Ce mode « Incognito » empêche l'application d'enregistrer les lieux recherchés ou encore ceux vers lequel l'utilisateur s'est rendu via Maps.Très prisée sur les navigateurs web, le mode « Incognito » s'installe peu à peu sur différentes applications, dont Google Maps. Ce mode de navigation privée promet, comme sur un navigateur web, de ne pas enregistrer le moindre historique de navigation ou de recherche.De même, en mode « Incognito », Google Maps ne met pas à jour l'historique des positions, et n'utilise pas les données à caractère privé pour personnaliser l'expérience Maps.Pour profiter du mode navigation privée sur Google Maps, il faut avant tout mettre à jour l'application (qui est en cours de déploiement) via le Play Store C'est tout !La désactivation de ce mode de navigation se fait selon la même opération.Evidemment, en mode « Incognito », de nombreuses fonctionnalités sont indisponibles, comme le trajet « domicile/travail » par exemple, les recommandations, les notifications, la fonction Google Assistant, les plans hors connexion...Rappelons pour conclure que l'activation du mode navigation privée dans Maps, ne modifie pas la façon dont vos activités peuvent être utilisées ou enregistrées par les fournisseurs d'accès Internet, les autres applications, la recherche vocale et les autres services Google.