Google Maps indique les stations de vélos et leur occupation dans 24 villes, dont Lyon

Connaître en temps réel l'activité des stations environnantes

Lire aussi :

Retrouvez toutes les innovations et nouveautés de Google Maps sur notre page dédiée



Cocorico, Lyon représente la France !

Source : Blog Google

Jamais avare de nouvelles fonctionnalités,tente de satisfaire tous ses utilisateurs, qu'ils soient des adeptes de la voiture, des transports en commun ou des deux-roues, comme. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui sont cette fois mis à l'honneur, avec le déploiement, dans 24 villes du monde, d'une fonctionnalité qui vient ajouter la localisation des stations des bicyclettes en libre-service.Avec les enjeux climatiques et environnementaux que nous connaissons, de plus en plus de citoyens troquent les transports polluants pour leur vélo, qu'il soit personnel ou en. S'agissant du vélo-partage (libre-service), l'activité se développe avec environ 1 600 systèmes de vélos en commun et quelques, partout dans le monde.Google Maps vient de déployer danset un total deune nouvelle fonctionnalité qui permet de localiser les stations de vélos en libre-service et de connaître en temps réel le nombre de vélos disponibles sur une station.Le système peut se révéler très pratique si vous redoutez que telle ou telle station ne dispose plus d'emplacement libre pour déposer votre vélo. Google peut proposer la fonctionnalité grâce à un partenariat avec la société, qui lui fournit les flux de données de transit nécessaires en temps réel.Si le système est utilisé depuis un an à New-York, qui a servi de ville pilote, Google l'a étendu à, où l'on ne manque pas de croiser des bicyclettes Vélov'.Si vous passez par Barcelone, Berlin, Bruxelles, Budapest, Chicago, Dublin, Hambourg, Helsinki, Kaohsiung, Londres, Los Angeles, Madrid, Mexico, Montréal, New Taipei, Rio de Janeiro, San Francisco, Sao Paulo, Toronto, Vienne, Varsovie ou Zurich, vous pourrez aussi tester ce nouveau service. Il n'est pas impossible que Google étende à nouveau celui-ci en cas de succès.