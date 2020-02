Mieux vaut tard que jamais : Twitter pourrait intégrer des "stories" à l'application après son rachat de Chroma Labs

Twitter veut conquérir un public jeune qui lui échappe aujourd'hui



Source : Engadget

Twitter va peut-être enfin adopter les Stories, ces petites vidéo de quelques secondes qui permettent à n'importe qui de filmer et partager son quotidien sur les réseaux sociaux. C'est en tout cas en bonne voie avec l'acquisition de Chroma Labs.Cette start-up de 8 personnes et créé par d'anciens employés de Facebook et d'Instagram est à l'origine de Chroma Stories, un outil de création disponible uniquement sur iOS et permettant d'agrémenter ses photos et vidéos de filtres et de stickers avant de les partager sur le réseau social de son choix.», écrit Chroma Labs sur son siteL'entreprise cesse son activité dès à présent et intègre les bureaux de Twitter pour «» selon Kayvon Beykpour, chef de produit pour le réseau de micro-blogging. Les utilisateurs de Chroma Stories pourront continuer à utiliser le logiciel mais il ne sera plus mis à jour.