Et si Twitter permettait d'anticiper les inondations plus efficacement que les marégraphes ?

Des inondations difficiles à prévoir

5 millions de tweets pour redéfinir les standards

Source : CNBC et The Verge

En analysant les tweets postés par les habitants de régions littorales, les chercheurs espèrent pouvoir réagir plus efficacement qu'avec les marégraphes actuels.L'étude, montrant une augmentation de la fréquence des inondations, s'est concentrée sur le niveaux des eaux relevés le long de la côte est des Etats-Unis et du golfe du Mexique. Les données recueillies ont mis au jour le fait que dans 22 comtés américains (incluant notamment Miami, New-York et Boston), il était possible d'être inondé, même lorsque le niveau de l'eau était inférieur à ce que les mesures officielles considèrent comme une inondation. Dans son rapport, Frances C. Moore, de l'université de Californie, explique que «».L'équipe de chercheurs précise : «».explique ainsi qu'il est d'autant plus difficile de prédire les inondations avec précision sur les 3 700 miles (près de 6 000 kilomètres) de la côte est, qui ne compte que 132 stations marégraphiques.Les chercheurs se sont donc tournés vers Twitter, et ont analysé 5 millions de tweets postés entre mars 2014 et novembre 2016. Le point commun de tous ces tweets est de mentionner des termes relatifs aux inondations dans une région proche du littoral. Les chercheurs ont ainsi constaté que les phénomènes observés par les résidents à l'échelle locale se produisaient à une hauteur différente de celle retenue par les standards officiels.Dans une interview à, Frances Moore a ainsi déclaré : «». Elle ajoute : «».La chercheuse souligne cependant que «», rappelant que l'étude présente quelques limites. L'outil pourrait tout de même avoir un réel intérêt face à des inondations qui sont plus fréquentes, mais également moins mortelles. Ces montées des eaux étant plus gênantes que dangereuses, elles ne sont pas systématiquement enregistrées.Ce n'est pas la première fois que les réseaux sociaux intéressent les scientifiques dans la surveillance de phénomènes naturels. En 2016, un rapport mettait en avant l'intérêt de Twitter face aux dommages causés par des tremblements de terre. À terme, les données issues de ce réseau social pourraient redéfinir les niveaux d'alertes de crues dans certaines régions et aider à anticiper les montées des eaux.