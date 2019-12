Twitter interdit les PNG animés suite à des attaques visant des personnes épileptiques

Twitter veut protéger les personnes photosensibles

Quand les trolls vont trop loin...

Lire aussi :

Twitter revoit en profondeur son application sur iPad



Source : The Verge

Twitter a découvert un bug permettant de contourner ses réglages de lecture automatique. Ce bug permettait en clair de publier plusieurs images animées au format APNG sur un seul tweet. Pour limiter les risques de détournements du format APNG à des fins malveillantes pour les personnes épileptiques, Twitter a décidé de le bannir purement et simplement de sa plateforme. Le format sera toutefois remplacé par «» a promis la plateforme.», explique Twitter dans un communiqué. «», poursuit le groupe.Comme le précise The Verge, les tweets existants qui comportent des éléments en APNG ne seront pas supprimés de la plateforme pour autant, mais les GIFs seront les seules images admises dorénavant sur Twitter.Si la suppression des fichiers APNG sonne comme une mesure préventive, ce n'est pas par hasard. Twitter a en effet été confronté le mois dernier à des attaques à l'encontre du compte de l'Epilepsy Foundation, et ce durant l'Epilepsy Awareness Month, une période de forte affluence pour le compte de la fondation américaine.Des utilisateurs malveillants utilisaient des hashtags et d'autres fonctionnalités de Twitter pour publier ou relayer des images animées contenant des effets lumineux et stroboscopiques. L'objectif était de provoquer délibérément des crises chez les personnes photosensibles qui visitaient le compte de l'Epilepsy Foundation.Bien que les fichiers APNG n'ont pas été utilisés pour ces attaques, a précisé Twitter, un nombre indéterminé de personnes ont pu être atteintes. La Epilepsy Foundation of America a pour sa part indiqué avoir saisi la justice à l'encontre des utilisateurs soupçonnés d'être à l'origine de ces attaques.Rappelons qu'une image animée peut être considérée comme une arme dans certains États. C'est notamment le cas au Texas depuis une affaire (très semblable à celle à laquelle Twitter a été confronté) qui avait fait jurisprudence en 2016.