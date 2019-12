Twitter revoit en profondeur son application sur iPad

© Applesfera

Un écran mieux mis à profit

Twitter tire enfin parti de toute la surface de l'écran de l'iPad.

Il aura fallu du temps, mais le réseau social semble enfin tirer parti de la surface de l'écran de la tablette numérique d'Apple et permet — tenez-vous bien — d'afficher plusieurs colonnes de contenus simultanément !Jusqu'alors encerclée d'espaces vides inutiles, lade Twitter sur iPad va se sentir moins seule à l'avenir. La nouvelle version du réseau social sur la tablette d'Apple, en cours de déploiement, apporte en effet la possibilité d'afficher une colonne de contenus supplémentaires.La barre de menus a été repositionnée à gauche de l'écran. On trouve ensuite le fil d'actualité qui occupe une belle place, et vient ensuite une colonne capable d'afficher dynamiquement du contenu. Malheureusement non personnalisable (pas comme sur Tweetdeck donc), elle n'affiche pour l'heure que les tendances ou les résultats de recherche. C'est toujours ça de pris.