Twitter : deux employés auraient espionné l'entreprise pour le compte de l'Arabie Saoudite

Adresse email, IP, numéros de téléphones de détracteurs du régime

Cadeaux et paiements de 300 000 dollars

Source : The Guardian

Le dossier juridique, ouvert depuis le mercredi 6 novembre au sein du tribunal de district de San Francisco, révèle des tentatives coordonnées de l'Arabie Saoudite de voler les données d'utilisateurs du réseau social.Selon la justice américaine, deux anciens employés de Twitter et un troisième, jouant le rôle d'intermédiaire avec le gouvernement saoudien, ont fourni à Ryad des informations sensibles sur des détracteurs de la famille royale utilisant le réseau social Twitter.» du réseau social, a déclaré dans un communiqué David Anderson, procureur fédéral en Californie.Ils auraient transmis, entre autres, les adresses email ou IP, les numéros de téléphone et les dates de naissance des utilisateurs de ces comptes à des agents du gouvernement saoudien. L'un des hommes auraient accédé aux informations de près de 6 000 comptes Twitter depuis 2015 pour le compte de l'Arabie Saoudite.Ahmad Abouammo, 41 ans, l'un des anciens employés de Twitter et citoyen américain, a été arrêté mardi pour des charges d'espionnage et d'obstruction à une enquête du FBI. Selon l'acte d'accusation, Ahmad Abouammo a notamment touché 300 000 dollars du gouvernement saoudien et une montre valant 20 000 dollars.Le deuxième employé, Ali Alzabarah, 35 ans, est citoyen saoudien. Il aurait fui les États-Unis avec sa femme et sa fille grâce à l'aide du troisième homme, Ahmed Almutairi, qui servait d'intermédiaire entre les deux espions et le gouvernement saoudien.