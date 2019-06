Twitter améliore sa Progressive Web App et apporte la prise en charge multicompte

Pimp my Progressive Web App

Les autres nouveautés

Une(PWA) est une application web particulièrement adaptée aux. Il s'agit en effet d'une version consultable directement depuis un navigateur, mais qui s'inspire de l'expérience proposée par les applications mobiles. Comme de nombreux acteurs du numérique,possède la sienne, et lui a récemment apporté quelques améliorations.Le progrès le plus notable était attendu depuis longtemps par les utilisateurs : la. En d'autres termes, il ne sera plus nécessaire de se déconnecter à chaque fois que l'on souhaite utiliser un autre compte. Dans cette nouvelle version, il est possible d'ajouter, en cliquant sur le « + », dans le menu latéral. Il suffira alors de sélectionner un compte pour basculer sur saUne fonctionnalité particulièrement utile pour les utilisateurs jonglant entre plusieurs casquettes, en particulier les. Mais cela reste malheureusement limité : il leur est ainsisur lequel ils peuvent tweeter, sans en posséder le mot de passe. Cette spécificité reste donc, pour l'heure, réservée à des outils commePar ailleurs,indique d'autres ajouts pour une meilleure expérience sur sa. On peut notamment citer la possibilité d', une plus grande rapidité d'affichage des photos, ou encore une compatibilité avec le protocole FIDO2 WebAuthn, pour une meilleure sécurité de l'. De plus, l'entreprise a corrigé plusieurs bugs, notamment dans les messages privés et les événements.Pour avoir un aperçu de la nouvelle, rendez-vous sur le site mobile de Twitter . Et si vous êtes sous Windows 10, vous pouvez aussi télécharger l'application du réseau social dans le Microsoft Store , qui utilise également cette version.