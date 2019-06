Twitter a demandé à 193 millions d'utilisateurs de vérifier leurs comptes

Un « défi anti-spam » pour chasser les faux comptes

Des signalements de pourriels en baisse

C'est une véritable chasse aux sorcières qu'entreprend. Pour endiguer l'invasion des robots et dessur sa plateforme, Twitter aurait demandé à près de 20% de ses utilisateurs de vérifier leur compte au dernier semestre 2018, selon son dernier rapport de transparence. Numéro de téléphone, adresse mail ou formulaire reCAPTCHA, le réseau social sort les gros moyens pour épurer sa plateforme.Depuis bientôt un an,porte à bout de bras le «» auprès de ses utilisateurs pour vérifier si un humain se cache bel et bien derrière son compte. Twitter peut ainsi exiger que le titulaire d'un compte vérifie « un numéro de téléphone, une adresse électronique, ou qu'il remplisse un formulaire reCAPTCHA » écrit. Ces défis sont simples à résoudre pour de vrais utilisateurs, mais peuvent être difficiles (ou coûteux) pour les propriétaires de comptes de pourriels.», a déclaré le rapport. Twitter a précisé se concentrer particulièrement sur les comptes de moins de six mois.Le réseau social s'est déjà félicité de ses efforts ciblés pour détecter les faux comptes et dissuader les récidives. À juste titre, puisque que le nombre de vérification a diminué de 17% par rapport au premier semestre 2018.», a déclaré Twitter. «».