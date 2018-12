Une femme harcelée toutes les 30 secondes sur Twitter

Plus d'un million de tweets offensants

Sexisme couplé au racisme

Source : Engadget

etpartagent le même sigle. Les deux ont joint leurs efforts pour publier aujourd'hui un rapport sur le harcèlement subi par les femmes sur Twitter Les messages adressés à 778 journalistes ou politiciennes américaines et britanniques ont ainsi été étudiés. Pour cela, Amnesty International a fait appel à 6 500 volontaires à travers le monde, pour classer près de 288 000 tweets en « problématiques » ou « injurieux ». Puis, l'ONG s'est alliée à Element AI, entreprise spécialisée dans l', pour analyser des millions de tweets, grâce à des techniques deet deLes résultats de cette enquête viennent malheureusement confirmer le ressenti de beaucoup d'utilisatrices du réseau social. En un an,ont été adressés aux femmes considérées par l'étude, ce qui représente 7,1 % des données analysées, soit. Des messages pouvant contenir des attaques sur le physique, le genre, l'origine, la sexualité, etc.Si l'ensemble du spectre politique semble être touché de façon équitable par ce harcèlement, les auteurs de l'enquête ont en revanche noté que. D'après les résultats, celles-ci ont 34 % de « chance » de plus de faire l'objet d'un message « problématique » ou « injurieux ». Quant aux femmes noires, elles sont encore plus exposées au harcèlement : un tweet sur dix leur étant adressé contenait une forme de violence verbale.La plupart de ces messages viole incontestablement les conditions d'utilisation de Twitter. Pourtant, l'entreprise sembleà s'en débarrasser. Malgré les efforts annoncés pour assainir son réseau social, elle ne paraît pas mettre tout en œuvre pour libérer sa plateforme de toutes formes de harcèlement.