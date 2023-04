Twitter : la certification va coûter 1 000 $ par mois à toutes les entreprises sauf...

Alors que Twitter cherche à tout prix un moyen de garder financièrement la tête hors de l'eau, les certifications historiques sont sacrifiées ce mois-ci sur l'autel de la rentabilité. En lieu et place, à destination des entreprises, arrive ce système de certification à 950 euros (et 50 euros de plus par collaborateurs) par mois pour toutes les organisations souhaitant y adhérer. Toutes ? Non !

Dans un nouveau plot twist issu d'un rapport du New York Times, cité en source ci-dessous, nous apprenons que les 10 000 entreprises les plus suivies sur la plateforme seront exonérées de ce fort coûteux abonnement. En d'autres termes, une grande partie des entreprises qui auraient eu les moyens de verser autant d'argent… n'auront finalement pas à le faire.