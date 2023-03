Twitter a de nouvelles règles concernant les discours violents, mais comment seront-elles appliquées ?

Le réseau social s'engage néanmoins à respecter certaines expressions de discours violents dès lors « qu'il n'y a pas de contexte abusif ou violent clair », l'entreprise prenant l'exemple de discussions autour des jeux vidéo ou lors d'événements sportifs, où s'emporter est pour certains plus facile, l'émotion prenant le pas sur l'intention. Certaines rhétoriques, satires et certains discours hyperboliques et consensuels seront tolérés, « lorsque le contexte exprime un point de vue plutôt que d'inciter à la violence ou au mal pouvant déboucher sur une action. » On n'aimerait pas être à la place de l'équipe de modération de Twitter, d'ailleurs réduite à peau de chagrin ou presque.