Twitter déploie un blocage "doux" : comment bloquer sans être accusé d'avoir bloqué

Mais est-ce vraiment suffisant ? Les vagues de harcèlement et contenus haineux sur Twitter sont plus nombreuses que jamais et ne sont que rarement modérées par l’entreprise. On sait aujourd'hui de la Commission européenne qu'un tiers des contenus haineux restent en ligne . On peut également s’interroger sur les limites de telles fonctionnalités qui s’additionnent encore et encore (blocage, mute, choisir qui peut répondre à nos tweets, désactiver les réponses à nos tweets, etc.) et se gèrent généralement à la main et au cas par cas, rendant difficile son utilisation lors d’une vague de harcèlement qui peut amener plusieurs centaines, voire milliers de personnes à vous suivre pour déverser un discours haineux.