Twitter : ça sent très mauvais au siège, dans tous les sens du terme

Il vaut certainement mieux en rire qu'en pleurer au premier abord, mais la situation des employés du réseau social Twitter aux États-Unis ne cesse, plus sérieusement, de se dégrader. Preuve en est avec cette dernière actualité au doux parfum de fosse sceptique non récurée qu'est l'entretien de plus en plus défectueux des locaux des employés de la firme.

En effet, selon une enquête de Business Insider, de nombreux salariés de l'entreprise se plaignent désormais de ne plus avoir de papier toilette à leur disposition. On se souvient des individus à fort potentiel intellectuel faisant des stocks inconsidérés de ce produit durant la première phase de la pandémie de COVID-19 en France ; place désormais à une pénurie au sein même des locaux de Twitter dont l'origine viendrait, une fois encore, d'Elon Musk.