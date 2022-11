Twitter et désinformation : pourquoi ça coince en France

Dans un troisième rapport annuel portant justement sur ce sujet, intitulé La lutte contre la manipulation de l'information, l'ARCOM mitraille Twitter en bonne et due forme. L'institution souligne entre autres la « très faible transparence des données » du groupe. Comme le rapporte Reuters, l'Autorité de régulation française des contenus audiovisuels et numériques (issue de la fusion entre le CSA et Hadopi) juge par ailleurs « imprécis » les détails fournis par le réseau sur le fonctionnement de ses outils d'automatisation.

Contacté par l'agence de presse britannique, Twitter France n'a pas fait de commentaires. On apprend d'ailleurs que la filiale française use systématiquement du silence radio depuis le rachat de Twitter par Elon Musk fin octobre.

Cela dit, l'ARCOM explique qu'il est loin d'être la pire plateforme en matière de transparence. « TikTok, Yahoo et, dans une moindre mesure, Google se distinguent notamment par l'absence d'informations tangibles » permettant à l'ARCOM de mesurer l'efficacité des mesures mises en place pour contenir la désinformation en ligne, explique le régulateur.