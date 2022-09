Devinez qui voulait racheter Twitter avant Musk (et a reculé à cause des bots) ?

Ainsi, l'acquisition de Twitter devrait capoter… et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Dans un récent article, The Verge (via Vox) nous apprend que The Walt Disney Company avait également tenté sa chance en 2016. Le P.-D.G. de l'époque, Bob Iger, s'était penché sur le sujet dans ses mémoires publiées en 2019. À l'époque, le principal intéressé expliquait notamment que le projet de rachat était tombé à l'eau à cause du climat de « négativité endémique » qui règne sur le réseau social. Mais il semblerait que ce soit un peu plus compliqué que cela…