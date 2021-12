Twitter se paye un concurrent de Slack pour rendre les DM plus efficaces

Créée en février dernier avec l'ambition d'améliorer la qualité de la communication humaine, Quill vient de tomber dans l'escarcelle de Twitter, et cessera d'émettre dès ce week-end. Pour Twitter, l'objectif est de faire en sorte que l'équipe de Quill contribue à « faire des outils de messagerie comme les DM un moyen plus utile et plus expressif d'avoir des conversations ».