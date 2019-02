Google débranche son widget de notifications

Encore un mois à vivre

Des notifications rendues inutiles par la mort de Google+

Source : 9to5Google

Face au désintérêt affiché par ses utilisateurs,n'a eu d'autre choix que de mettre fin à son réseau social , qui tirera sa révérence le 2 avril 2019. D'ici là, un autre service aura baissé le rideau : lePeut-être n'aviez-vous jamais remarqué son existence. Pourtant, ce service est présent sur chacun des outils de Google. Il s'agit de, située juste à côté de votre avatar. Son but était de vous avertir de toutes les informations importantes concernant votre profil sur Google+. Avec le temps, les notifications ont également fini par inclure des alertes concernant Google Photos et Hangouts.Si vous cliquez sur l'icône, vous verrez certainement apparaître le message suivant : «». Passé cette date,, tout comme la petite cloche. Vous ne verrez alors plus que votre avatar et le bouton permettant d'afficher l'ensemble des applications Google.À l'origine, les notifications étaient prévues pour englober un nombre croissant de services du groupe, au fur et à mesure du temps. Mais en fin de compte, seules quelque rares applications étaient concernées et la fin annoncée de Google+ rendait inéluctable la suppression du widget.Par ailleurs, si vous faites partie des (rares) utilisateurs qui comptent sur ce système pour recevoir des alertes au sujet de Google Photos ou Hangouts, vous n'aurez pas à faire une croix dessus. Il vous suffira simplement de vous rendre sur ces applications etdans les paramètres.