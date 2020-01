Sur Google, les résultats de recherche et les pubs vont se ressembler de plus en plus

Les petits favicons « Ads » qui perturbent la presse anglo-saxonne

Now, Google's made a change in the opposite direction: rather than removing the ad labels, it's updated its *non*-ad results to also feature a small tag in the upper left and then a line of text along the top, above the title. Compare and contrast: pic.twitter.com/tmtxnOytGA — hern (@alexhern) January 23, 2020

De 2013 à 2020, l'évolution de l'affichage chez Google

Color fade: A history of Google ad labeling in search results https://t.co/guo3jc4kwz pic.twitter.com/LMYqhmgfyE — Ginny Marvin (@GinnyMarvin) July 25, 2016

Sur les versions anglo-saxonnes du moteur de recherche, la proximité ergonomique entre les favicons dédiés aux pubs et celles dédiés aux sites est confondante. De nombreuses voix s'élèvent contre ce nouvel affichage, mais Google n'en est pas à son premier changement en la matière.Il y a plus d'une semaine, Google a annoncé sur Twitter le déploiement d'un nouvel affichage pour les résultats de son moteur de recherche sur desktop. L'affichage en question, mis en place sur mobiles l'année dernière, est supposé aider les utilisateurs à mieux comprendre quel est le site sur lequel ils cliquent et ainsi à mieux décider de leurs explorations sur le Web.Pour cela, Google Search privilégie désormais les « favicons », ces petites icônes que l'on retrouve accolées au nom des sites internets. Sauf que cela implique aussi les publicités : sur le Web anglo-saxon, on retrouve ainsi un favicon « Ad » que l'on peut facilement confondre avec les résultats de recherche internes.C'est en particulier dans la presse américaine et britannique que l'on retrouve de ferventes critiques contre ce nouvel affichage. Les journalistes de The Guardian The Verge ou TechCrunch , notamment, s'indignent et citent les premières données collectées par le site Digiday , qui suggèrent que les utilisateurs cliquent bel et bien plus facilement sur les annonces commerciales.Ce nouveau design est moins marquant, à notre avis, sur le Google Search français. Chez nous, on retrouve toujours le mot « Annonce » en guise de favicom, écrit en gras.Néanmoins, si l'on se penche sur l'historique de l'affichage des annonces de Google, on peut voir que les annonces sur le moteur de recherche sont de plus en plus mises en avant. Le site Search Engine Land a ainsi publié une infographie montrant comment les publicités ont évolué au fil du temps.Jusqu'en 2013, les annonces commerciales possédaient ainsi une couleur de fond permettant de repérer les pubs. Mais même entre 2007 et 2013, on peut constater que la couleur choisie a été progressivement atténuée.