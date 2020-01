Chrome pour Android s'aligne en adoptant les favicons dans la barre d'adresse

Chrome pour Android améliore son Omnibox

Source : 9to5Google

Afin de coller à la version desktop du navigateur, Google a décidé de mettre à jour son navigateur Chrome pour Android, en intégrant une fonctionnalité plutôt pratique directement au sein de son Omnibox.Ainsi, lorsque l'on recherche un mot ou une URL via l'Omnibox, Chrome va se charger d'afficher diverses propositions, avec des termes de recherche, des liens web (dont le Favicon du site), sans oublier les Favoris de l'utilisateur. Rappelons que Chrome pour Android a été le navigateur Web le plus utilisé en 2019 Une fonctionnalité qui fait écho au navigateur Chrome pour Mac, Windows, Linux et Chrome OS. Google explique que les Favicons permettent à l'utilisateur d'identifier immédiatement le site en question. Cette nouvelle fonctionnalité est actuellement en cours de déploiement.