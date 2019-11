Sur Google Actu, vous pouvez désormais choisir deux langues pour votre flux

Google Actu devient plus pertinent pour les bilingues

Comment activer cette option ?

La mise à jour a déjà été déployée et tous les utilisateurs devraient pouvoir en bénéficier dès maintenant. Sont concernés, 141 pays et 41 langues.La firme de Mountain View rappelle que plus de 60 % de la population mondiale parle et consomme des informations dans deux langues ou plus. Cette possibilité d'afficher des articles de langues différentes sur un unique fil d'actualité a été pensé pour les utilisateurs qui parlent couramment plusieurs langues. Et quand on y pense, on se demande même comment on a pu s'en passer jusqu'à maintenant, tant cela semble incontournable, notamment pour les populations qui vivent dans un pays où il existe plusieurs langues officielles, comme la Belgique, l'Inde ou la Suisse par exemple.Et cela fonctionne aussi avec les langues régionales ou même les variations selon les pays (portugais du Brésil ou du Portugal, espagnol d'Amérique latine ou d'Espagne, nombreuses possibilités aussi pour le français...). Cette fonctionnalité permet ainsi de s'ouvrir à plus de contenus et de ne pas se limiter à une vision des choses, induite par la langue d'écriture du contenu. Un accès à plusieurs points de vue qui peut se révéler d'autant plus important en cas de conflit politique (Wallonie/Flandre, Espagne/Catalogne).Les expatriés et émigrés qui souhaitent s'informer sur leur pays d'origine et leur pays d'accueil peuvent aussi le faire plus facilement.Pour ajouter une seconde langue à votre flux d'articles, rendez-vous dans lesde votre compte Google en cliquant sur votre photo de profil (en haut à droite) de l'application Google News. Sélectionnez ensuite la sectionVous avez alors la possibilité de choisir une nouvelle combinaison de langue et de région. L'algorithme se charge ensuite, comme d'habitude de mettre en avant les contenus les plus susceptibles de vous plaire en se basant sur vos recherches et vos lectures antérieures.