Les raccourcis .new de Google s'étendent à Spotify et aux services en ligne de Microsoft

De nouvelles actions depuis la barre d'adresse

Bientôt des .new personnalisés

Source : TechCrunch.

Le géant américain vient de dévoiler de nouveaux raccourcis .new concernant notamment Microsoft et les playlists de Spotify. De nouvelles commandes devraient encore voir le jour.Depuis leur création, les commandes .new ont déjà été améliorées une première fois en juillet dernier. Aux raccourcis initiaux, Google a alors ajouté la possibilité de changer de compte Google.Cette fois, la société a intégré de nombreuses autres enseignes à ses raccourcis. Désormais, taper « word.new » dans la barre d'adresse permet l'ouverture d'un nouveau document Word . Entrer « playlist.new » emmène sur Spotify et permet d'ajouter des musiques à une nouvelle playlist. Les nouveaux services concernent des sociétés plus ou moins célèbres : « sell.new » pour vendre sur eBay, « repo.new » pour des dépôts de fichiers sur GitHub, « invoice.new » pour la création d'une facture sur Stripe, etc.Les services de Google sont aussi concernés : « cal.new », par exemple ouvre un nouvel événement dans Google Agenda. La liste complète des commandes disponibles peut être trouvée sur le blog de Google Il est possible, pour les entreprises qui le souhaite, de créer leurs propres raccourcis .new. Google précise que « comme pour les commandes .app, .page et .dev, les raccourcis .new seront totalement sécurisés car utilisant des connexions HTTPS ». L'enseigne propose depuis février la réservation de noms de domaine en .dev La réservation de nouvelles commandes .new est possible jusqu'au 14 janvier 2020. A partir du 2 décembre 2019, Google indique que « n'importe qui » pourra créer une nouvelle commande .new pour une période limitée. A condition, bien sûr, de respecter les conditions d'utilisation.